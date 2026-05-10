Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 10 de mayo de 2026, 06:30
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Reserva Natural Pichi Mahuida
Reserva Natural Pichi Mahuida Foto: Captura

Si vivís en La Pampa o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo nubes y claros, la jornada en La Pampa promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sur 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 7 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 15 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 16°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:22
Horas de luz10h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación43%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 10 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:03 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 10 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 28 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 6 - 20 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 15 - 25 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 13 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Suroeste 11 - 27 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sur 9 - 21 km/h 0% Soleado
18:00 12° 12° Sur 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
19:00 10° Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Sur 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 7 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.