Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa
parque nacional lihué calel, La Pampa. Fuente: X @incominglapampa

El pronóstico para La Pampa este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 15 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en La Pampa

Mañana
Soleado
Viento
Sur 8 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 15 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Sureste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Pampa se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 15 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Pampa.

Máxima: 15°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:12
Puesta del sol18:15
Horas de luz10h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – La Pampa

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Pampa?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en La Pampa indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Pampa?

El sol sale hoy en La Pampa a las 08:12 y se pone a las 18:15, dando aproximadamente 10h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Pampa?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Pampa es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Pampa?

El pronóstico para hoy en La Pampa indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Pampa?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en La Pampa soplarán a una velocidad de 15 - 30 km/h.

Ubicación de La Pampa

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 8 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Sur 9 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Sur 12 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Sur 13 - 29 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Sur 12 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Sur 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sureste 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Sureste 14 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Sureste 12 - 24 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Sureste 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° 10° Sureste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 4 - 8 km/h 0% Cubierto
24:00 Sureste 3 - 7 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.