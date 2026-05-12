Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Soleado
11°
Viento
Sur 0 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sureste 3 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Oeste 1 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 21°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:02
Puesta del sol18:44
Horas de luz10h 42m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:02 y se pone a las 18:44, dando aproximadamente 10h 42m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 11 - 16 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 7 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Noroeste 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 10° Noroeste 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° 10° Suroeste 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Sur 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° 11° Oeste 0 - 4 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 11° Noroeste 0 - 4 km/h 0% Soleado
09:00 11° 11° Sur 0 - 4 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Noreste 2 - 7 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Este 3 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Este 4 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Sureste 3 - 15 km/h 0% Soleado
18:00 19° 19° Suroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
19:00 17° 17° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Norte 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 15° 15° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.