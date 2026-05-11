Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

El pronóstico para Mendoza este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 8 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Sur 3 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Noreste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noreste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:15
Puesta del sol18:47
Horas de luz10h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:15 y se pone a las 18:47, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 8 - 21 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 2 - 4 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 3 - 10 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Soleado
09:00 Sur 3 - 10 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 2 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 10° 10° Este 2 - 15 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Este 3 - 17 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noreste 5 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Noreste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Norte 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Norte 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noreste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noreste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Este 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.