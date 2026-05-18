Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 13° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Soleado
Viento
Sur 2 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
12°
Viento
Noreste 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 1 - 3 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 7 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 13°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:20
Puesta del sol18:42
Horas de luz10h 22m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:20 y se pone a las 18:42, dando aproximadamente 10h 22m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 23 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 1 - 2 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 2 - 4 km/h 0% Soleado
10:00 Sur 2 - 9 km/h 0% Soleado
11:00 Este 3 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 Noreste 5 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 11° 11° Noreste 7 - 21 km/h 0% Soleado
14:00 12° 12° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 12° 12° Noreste 7 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 13° 13° Noreste 7 - 22 km/h 0% Soleado
17:00 12° 12° Noreste 6 - 20 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Norte 3 - 17 km/h 0% Soleado
19:00 10° Oeste 2 - 9 km/h 0% Soleado
20:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Oeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
22:00 10° Suroeste 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.