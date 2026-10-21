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Pronóstico en Mendoza: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 24° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
23°
Viento
Sur 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Suroeste 11 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:47
Puesta del sol19:52
Horas de luz13h 5m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 06:47 y se pone a las 19:52, dando aproximadamente 13h 5m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 11° Sur 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 11° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 11° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 10° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 11° 10° Suroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 11° Suroeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° Suroeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 11° Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 16° 14° Sur 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 17° 15° Sur 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 17° Sur 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
12:00 20° 18° Sur 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 21° 19° Sur 8 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 20° Sur 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 23° 21° Sur 6 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 23° 21° Sur 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 23° 21° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 23° 20° Sur 9 - 25 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 19° Suroeste 9 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 20° 18° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 19° 17° Suroeste 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 16° Suroeste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 18° 16° Suroeste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 15° Suroeste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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