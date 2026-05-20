Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26

El pronóstico para Mendoza este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 7 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 0 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 3 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Suroeste 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:22
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 19m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:22 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 19 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 5 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 0 - 4 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° Noreste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Este 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Noreste 2 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Norte 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Este 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° 10° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 4 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.