comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 50% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 23° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Sur 16 - 35 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Sur 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
18°
Viento
Sur 10 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 17 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 23°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:07
Puesta del sol18:51
Horas de luz12h 44m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:07 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 12h 44m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 17 - 39 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
03:00 18° 18° Sur 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 18° 18° Sur 10 - 21 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 18° 18° Sur 11 - 24 km/h 0% Cubierto
07:00 18° 18° Sur 11 - 24 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 18° 17° Sur 13 - 30 km/h 0% Cubierto
09:00 19° 18° Sur 16 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
11:00 21° 20° Sur 17 - 38 km/h 0% Cubierto
12:00 22° 21° Sur 16 - 39 km/h 0% Cubierto
13:00 22° 22° Sur 14 - 36 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 22° 21° Sur 16 - 35 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 22° 21° Sur 16 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 21° Sur 17 - 37 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 21° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 20° Sur 16 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 20° 20° Sur 13 - 31 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Sur 12 - 26 km/h 0% Cielo despejado
21:00 19° 19° Sur 11 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 18° 18° Sur 10 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 18° 18° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 17° 18° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Misionestiempo en Misiones hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires:cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

    Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires: cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

  2. Advierten que El Niño podría causar más de 450.000 muertes en pocos meses:qué pasará en Argentina

    Advierten que El Niño podría causar más de 450.000 muertes en pocos meses: qué pasará en Argentina

  3. Se aproximan 72 horas de lluvia a Buenos Aires:qué día empieza el tormentón y para cuándo baja la temperatura a 9 grados

    Se aproximan 72 horas de lluvia a Buenos Aires: qué día empieza el tormentón y para cuándo baja la temperatura a 9 grados

  4. Clima en Santa Fe:cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

    Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

  5. Clima en Tierra del Fuego:cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

    Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Corte Suprema ratificó que los municipios no pueden dejar en manos de empresas privadas la determinación y recaudación de impuestos

Municipio de San Carlos de Bariloche.

La Corte Suprema dejó firme la condena a prisión perpetua de Marcos Fernández, el expolicía que mató a dos agentes por una discusión

La Corte suprema dejó firme la condena a cinco años de prisión contra un exjuez federal por beneficiar a un poderoso narco

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

Economía

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Un clima adverso en los mercados golpeó a la Argentina y el riesgo país volvió a romper la barrera de los 600 puntos

Fue a comer a Elena, el restaurante del Four Seasons, y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial:los detalles del protocolo firmado por Quirno

“No va a haber volatilidad ni tensión”:la promesa del Gobierno para la economía argentina en 2027

Internacionales

La salud del papa León XIV:los fieles rezan por su recuperación mientras el Vaticano redefine su agenda

Rezos por la salud del papa León XIV.

En 1854 construyeron un puente de madera que se derrumbó:21 años después fue reemplazado por uno de hierro que aún funciona

Miles de personas salieron a las calles en Colombia en el primer primer paro nacional contra el gobierno de Abelardo de la Espriella

Levantar la vista, ver las estrellas y perderse en la belleza del cielo:la propuesta de Escocia que genera un auge de turismo