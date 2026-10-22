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Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 19° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (30 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 19° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20°
Viento
Noreste 10 - 21 km/h
Lluvia
90% 1.8 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23°
Viento
Noreste 16 - 42 km/h
Lluvia
60% 0.5 mm
Noche
Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21°
Viento
Este 9 - 37 km/h
Lluvia
80% 1.5 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 21 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 30 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 26° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 28°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 23°
Mínima: 19°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:00
Puesta del sol18:55
Horas de luz12h 55m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:00 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 12h 55m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 30 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 21 - 44 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 21° 21° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 20° 21° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 20° 21° Este 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 20° 21° Este 9 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 20° 20° Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 20° 20° Este 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 20° 20° Noreste 12 - 23 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 19° 20° Noreste 12 - 23 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 20° 21° Noreste 10 - 21 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 20° 20° Noreste 15 - 25 km/h 90% 3.9 mm Lluvia moderada con cielo parcialmente nuboso
11:00 20° 21° Norte 16 - 34 km/h 90% 1.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Noreste 16 - 28 km/h 90% 3.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 21° 21° Noreste 19 - 33 km/h 90% 3.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Noreste 21 - 40 km/h 90% 3.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
15:00 22° 24° Este 16 - 39 km/h 90% 3.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 23° 23° Noreste 20 - 42 km/h 70% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 23° 24° Noreste 16 - 42 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 22° 23° Este 19 - 37 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 22° 22° Este 19 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 21° 21° Este 21 - 38 km/h 50% 1.3 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Noreste 21 - 44 km/h 60% 0.9 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 21° 22° Este 9 - 37 km/h 80% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
23:00 21° 21° Noreste 20 - 39 km/h 80% 1.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 21° 21° Noreste 17 - 34 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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