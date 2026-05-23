Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

El pronóstico para Misiones este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 8 - 16 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Niebla
10°
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sur 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 8 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol17:59
Horas de luz10h 38m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:21 y se pone a las 17:59, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 8 - 16 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Sur 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° Sur 4 - 9 km/h 0% Neblina
06:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Neblina
07:00 Sur 5 - 11 km/h 0% Neblina
08:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 10° 10° Sur 5 - 14 km/h 0% Niebla
10:00 11° 11° Sureste 3 - 14 km/h 0% Cubierto
11:00 13° 13° Sureste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 15° 15° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Suroeste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Oeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Oeste 6 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Oeste 6 - 16 km/h 0% Soleado
18:00 14° 14° Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Oeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sur 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sur 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.