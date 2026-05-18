Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 18 de mayo de 2026, 06:30
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 18 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 18 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sur 17 - 37 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sur 11 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Sur 8 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 17°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol18:01
Horas de luz10h 43m
Fase lunarCreciente
Iluminación5%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 18 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:18 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 18 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 17 - 37 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 16 - 31 km/h 0% Cubierto
02:00 15° 15° Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 14° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 14° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Sur 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
07:00 12° 12° Sur 15 - 32 km/h 0% Cubierto
08:00 12° 12° Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Sur 17 - 37 km/h 0% Cubierto
10:00 13° 13° Sureste 16 - 36 km/h 0% Cubierto
11:00 14° 14° Sur 15 - 35 km/h 0% Cubierto
12:00 15° 15° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 16° 16° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 16° 16° Sur 14 - 33 km/h 0% Cubierto
16:00 16° 16° Sur 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Sur 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Sur 7 - 22 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 13° 13° Suroeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Sur 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sur 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Sur 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Sureste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.