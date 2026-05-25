Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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Provincia de Misiones
Provincia de Misiones

Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Suroeste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
18°
Viento
Sur 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 7 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 23°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:22
Puesta del sol17:58
Horas de luz10h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:22 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 7 - 17 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Este 3 - 8 km/h 0% Cubierto
03:00 15° 15° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sureste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 15° 15° Sureste 6 - 10 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Sureste 6 - 11 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Sureste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 15° Sureste 5 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 16° Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 18° 18° Sureste 4 - 13 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Sureste 4 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 20° 20° Este 4 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Este 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
14:00 22° 22° Noreste 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 23° Noroeste 2 - 13 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Suroeste 6 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 21° 21° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Suroeste 1 - 14 km/h 0% Cubierto
19:00 19° 19° Oeste 3 - 4 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 19° 19° Suroeste 4 - 7 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 18° 18° Suroeste 4 - 7 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 18° 18° Sur 5 - 9 km/h 0% Cubierto
23:00 18° 18° Sur 6 - 10 km/h 0% Cubierto
24:00 17° 17° Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.