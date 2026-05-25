Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 25 de mayo de 2026
Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 23°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Misiones promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 15° para este 25 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 23°.
Viento: 7 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.9 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:22
|Puesta del sol
|17:58
|Horas de luz
|10h 36m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|72%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 23°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:22 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 7 - 17 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|16°
|16°
|Este 4 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|16°
|16°
|Este 3 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 10 km/h
|30% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|15°
|15°
|Sureste 6 - 11 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|15°
|15°
|Sureste 4 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|15°
|15°
|Sureste 5 - 7 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|18°
|18°
|Sureste 4 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|19°
|19°
|Sureste 4 - 14 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|20°
|20°
|Este 4 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|20°
|20°
|Este 4 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|22°
|22°
|Noreste 3 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|22°
|23°
|Noroeste 2 - 13 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|21°
|21°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Suroeste 7 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|20°
|20°
|Suroeste 1 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|19°
|19°
|Oeste 3 - 4 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|19°
|19°
|Suroeste 4 - 7 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|18°
|18°
|Suroeste 4 - 7 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|18°
|18°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|18°
|18°
|Sur 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|17°
|17°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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