Pronóstico en Misiones: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

El pronóstico para Misiones este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 17°. Con vientos de 19 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 19 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.8 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 20°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 20°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:08
|Puesta del sol
|18:50
|Horas de luz
|12h 42m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|15%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 06:08 y se pone a las 18:50, dando aproximadamente 12h 42m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 41 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|21°
|Sureste 8 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|19°
|21°
|Sureste 5 - 15 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|20°
|Sur 7 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|19°
|20°
|Sur 8 - 18 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|18°
|19°
|Sur 10 - 20 km/h
|40% 1.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|18°
|18°
|Sur 12 - 21 km/h
|30% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|18°
|17°
|Sureste 16 - 30 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|18°
|18°
|Sureste 13 - 30 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|20°
|20°
|Este 10 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|21°
|22°
|Sureste 8 - 23 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|22°
|23°
|Sureste 11 - 26 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|23°
|24°
|Sureste 10 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|23°
|24°
|Sur 13 - 29 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|24°
|24°
|Sur 14 - 32 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|24°
|23°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|24°
|23°
|Sur 18 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|23°
|22°
|Sur 19 - 41 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|22°
|21°
|Sur 18 - 40 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|21°
|21°
|Sur 16 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|21°
|20°
|Sur 16 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|20°
|19°
|Sur 17 - 34 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|20°
|19°
|Sur 16 - 34 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|19°
|19°
|Sur 15 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|19°
|19°
|Sur 15 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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