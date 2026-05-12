Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 19° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará niebla, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 4 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Suroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Sur 2 - 5 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 5 - 16 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol18:04
Horas de luz10h 49m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:15 y se pone a las 18:04, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 5 - 16 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Sureste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sureste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Sureste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° Este 1 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Noreste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 10° Noreste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
08:00 10° 10° Noreste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° 12° Noreste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Noreste 2 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 15° 15° Norte 2 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Noroeste 3 - 14 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
14:00 18° 18° Oeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Suroeste 4 - 15 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Suroeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Suroeste 3 - 12 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Suroeste 2 - 7 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Sur 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Suroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Sur 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Este 1 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 12° 12° Este 4 - 8 km/h 0% Niebla

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.