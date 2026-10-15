Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 9° para este 15 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 17°.
Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:45
|Puesta del sol
|19:51
|Horas de luz
|13h 6m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|23%
Radar meteorológico – Neuquén
¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?
Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 9° y una máxima de 17°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?
El sol sale hoy en Neuquén a las 06:45 y se pone a las 19:51, dando aproximadamente 13h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?
El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Neuquén?
El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?
Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.
Ubicación de Neuquén
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|12°
|9°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|12°
|9°
|Este 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|9°
|Este 10 - 19 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|11°
|9°
|Sureste 10 - 18 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|9°
|Sureste 12 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|10°
|8°
|Sureste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|9°
|7°
|Sureste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|10°
|7°
|Sureste 14 - 28 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|11°
|8°
|Este 15 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|12°
|9°
|Este 15 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|13°
|9°
|Este 17 - 35 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|14°
|10°
|Este 18 - 38 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|11°
|Este 18 - 39 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|12°
|Este 17 - 38 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|12°
|Este 17 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|16°
|12°
|Este 17 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|16°
|12°
|Este 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|11°
|Este 18 - 37 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|11°
|Este 16 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|10°
|Este 13 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|10°
|Este 14 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|12°
|10°
|Este 12 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|12°
|10°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|12°
|9°
|Este 12 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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Santa Cruz Clima en
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