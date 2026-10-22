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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo cubierto, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 11° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
13°
Viento
Sureste 19 - 38 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 15 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Este 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 19 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol19:58
Horas de luz13h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:35 y se pone a las 19:58, dando aproximadamente 13h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 19 - 39 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 13 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sureste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 12° 10° Sureste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° 10° Sureste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 10° Este 10 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° Este 14 - 26 km/h 0% Cubierto
07:00 12° Sureste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
08:00 12° Sureste 19 - 37 km/h 0% Cubierto
09:00 13° 10° Sureste 19 - 38 km/h 0% Cubierto
10:00 14° 11° Sureste 17 - 36 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 14° 11° Sureste 19 - 38 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 16° 12° Sureste 19 - 39 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 16° 13° Este 16 - 38 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 17° 14° Este 14 - 32 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 15° Este 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 14° Sureste 16 - 33 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 17° 14° Este 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 14° Este 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 14° Sureste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 15° 14° Este 9 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 13° Este 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 13° Este 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 14° 12° Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 13° 11° Este 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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