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Pronóstico en Neuquén: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (4.4 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Sureste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Este 9 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Oeste 8 - 15 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 13 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 4.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:37
Puesta del sol19:57
Horas de luz13h 20m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:37 y se pone a las 19:57, dando aproximadamente 13h 20m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 4.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 25 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Este 7 - 11 km/h 0% Cubierto
02:00 14° 14° Este 9 - 14 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 12° Este 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 13° 12° Sureste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 11° Este 9 - 15 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
06:00 12° 11° Este 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 11° Sureste 9 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 13° 12° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 14° 13° Sureste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 14° Sureste 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sureste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
12:00 18° 17° Sureste 8 - 19 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 19° 18° Sureste 8 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Este 8 - 22 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Este 8 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 21° 20° Este 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 20° Este 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 19° Este 8 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 17° 17° Noreste 5 - 19 km/h 30% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
20:00 16° 17° Sureste 2 - 13 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Suroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Oeste 8 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 14° 13° Sur 7 - 18 km/h 40% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 14° 12° Sureste 13 - 25 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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