Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 18° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 2 - 6 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
18°
Viento
Noreste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noreste 7 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 9 - 17 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 18°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:25
Puesta del sol18:31
Horas de luz10h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:25 y se pone a las 18:31, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 9 - 17 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Oeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° Oeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
10:00 10° 11° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 12° 12° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Suroeste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
13:00 17° 17° Sureste 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Sureste 4 - 15 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 18° 18° Noreste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Noreste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Noreste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Noreste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Este 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Este 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noreste 7 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noreste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° 10° Noreste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.