Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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El pronóstico para Neuquén este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 14 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Sureste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Este 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol18:24
Horas de luz9h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:32 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 9h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Suroeste 0 - 2 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 1 - 2 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sureste 1 - 3 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sureste 2 - 3 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Este 4 - 6 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Sureste 7 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 Sureste 11 - 18 km/h 0% Soleado
11:00 Sureste 10 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Este 12 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Este 13 - 28 km/h 0% Soleado
14:00 14° 14° Este 13 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 15° 15° Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Este 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Este 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Este 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° 10° Este 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 12 - 24 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 10 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.