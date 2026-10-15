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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 13h y las 15h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
12°
Viento
Este 13 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
13°
Viento
Sureste 15 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Este 13 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 19 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:23
Puesta del sol19:32
Horas de luz13h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:23 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 13h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 19 - 32 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 10° 10° Este 19 - 20 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Este 9 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Este 10 - 17 km/h 0% Cubierto
05:00 10° Este 11 - 19 km/h 0% Cubierto
06:00 10° Este 11 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Este 11 - 20 km/h 0% Cubierto
08:00 10° Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 12° Este 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° Este 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 10° Este 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 11° Este 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 11° Este 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 15° 11° Este 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 15° 11° Este 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 10° Sureste 15 - 31 km/h 0% Cubierto
17:00 13° Sureste 15 - 32 km/h 0% Cubierto
18:00 12° Sureste 16 - 32 km/h 0% Cubierto
19:00 11° Este 15 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 11° Este 15 - 29 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Este 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Este 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 10° Este 11 - 23 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Este 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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