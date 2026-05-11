Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

El pronóstico para Río Negro este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 24 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 23 - 40 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Oeste 12 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 24 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:08
Puesta del sol18:07
Horas de luz9h 59m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:08 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 46 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 14 - 23 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 20 - 33 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 22 - 37 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 22 - 39 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 23 - 40 km/h 0% Soleado
10:00 Noroeste 20 - 42 km/h 0% Soleado
11:00 11° 11° Noroeste 23 - 42 km/h 0% Soleado
12:00 13° 13° Noroeste 23 - 44 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Noroeste 24 - 45 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Noroeste 23 - 45 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Oeste 21 - 43 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Oeste 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Oeste 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 15° 15° Oeste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Suroeste 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 14° 14° Suroeste 16 - 27 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 13° Suroeste 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Oeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Oeste 15 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.