Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 11 de mayo de 2026
Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
El pronóstico para Río Negro este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de 5°. Con vientos de 24 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 24 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:08
|Puesta del sol
|18:07
|Horas de luz
|9h 59m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|32%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:08 y se pone a las 18:07, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 46 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|4°
|Noroeste 11 - 18 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|6°
|4°
|Noroeste 11 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|6°
|3°
|Noroeste 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|6°
|3°
|Noroeste 14 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|6°
|3°
|Noroeste 17 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|6°
|3°
|Noroeste 20 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|7°
|3°
|Noroeste 22 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|7°
|3°
|Noroeste 22 - 39 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|7°
|4°
|Noroeste 23 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|9°
|6°
|Noroeste 20 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|11°
|11°
|Noroeste 23 - 42 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|13°
|13°
|Noroeste 23 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|14°
|14°
|Noroeste 24 - 45 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|15°
|15°
|Noroeste 23 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|17°
|17°
|Oeste 21 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|17°
|17°
|Oeste 17 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|17°
|17°
|Oeste 14 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|15°
|15°
|Oeste 12 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|14°
|14°
|Suroeste 14 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|14°
|14°
|Suroeste 16 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|13°
|13°
|Suroeste 13 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|12°
|12°
|Oeste 12 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|11°
|11°
|Oeste 12 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|12°
|12°
|Oeste 15 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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