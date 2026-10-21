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Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (2.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza a las 13h. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Norte 17 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
14°
Viento
Noreste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 20 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 2.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 20°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:14
Puesta del sol19:39
Horas de luz13h 25m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:14 y se pone a las 19:39, dando aproximadamente 13h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 2.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 20 - 38 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 12° Norte 17 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 14° 12° Norte 16 - 29 km/h 0% Cubierto
03:00 14° 12° Norte 13 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 14° 12° Noreste 11 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 13° 12° Noreste 11 - 19 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 13° 11° Noreste 12 - 20 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 13° 11° Noreste 13 - 21 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 14° 11° Noreste 15 - 26 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 15° 13° Noreste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 16° 14° Noreste 17 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 15° Norte 16 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 16° Norte 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 17° Norte 18 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 15° Norte 19 - 38 km/h 0% Cubierto
15:00 18° 14° Norte 20 - 38 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 15° Norte 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 18° 15° Norte 17 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 15° Norte 14 - 33 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 16° 15° Norte 11 - 27 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 15° 14° Noreste 8 - 18 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 15° 14° Noreste 10 - 17 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 14° 13° Noreste 12 - 20 km/h 0% Cubierto
23:00 14° 12° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 12° Noreste 11 - 21 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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