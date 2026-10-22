comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Salta: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Salta se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 31°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Seclantás, Salta.
Seclantás, Salta. Foto: Argentina.gob.ar
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 31°. Con un cielo nubes y claros, el clima en Salta promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Oeste 5 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
30°
Viento
Noreste 9 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Norte 1 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 31°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 31° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 31°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:30
Horas de luz12h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el clima hoy en Salta?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Salta indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 31°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 06:41 y se pone a las 19:30, dando aproximadamente 12h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Oeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 14° Oeste 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 14° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 17° 17° Oeste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Oeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 21° Oeste 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 24° 23° Oeste 6 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 26° 26° Oeste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 28° Oeste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 29° 29° Oeste 7 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 30° 30° Noroeste 6 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 31° 31° Norte 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
17:00 30° 30° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 29° 29° Noreste 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 26° 28° Noreste 5 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 24° 26° Noreste 4 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 23° 24° Este 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 25° Norte 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 21° 22° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 20° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Saltatiempo en Salta hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se vienen tormentas fuertes al AMBA:a qué hora empieza a llover y cuánto durará el mal tiempo

    Se vienen tormentas fuertes al AMBA: a qué hora empieza a llover y cuánto durará el mal tiempo

  2. Clima en Buenos Aires:cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

    Clima en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias y qué días habrá mayor inestabilidad

  3. Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires:cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

    Llegó un diluvio intenso a Buenos Aires: cuándo deja de llover y qué día mejora el tiempo

  4. Día de la Madre con frío en Buenos Aires:cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

    Día de la Madre con frío en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este domingo 18 de octubre, según el SMN

  5. ¿No se inunda más?:así es el mapa de riesgo hídrico que muestra las zonas de Buenos Aires más vulnerables ante el Súper Niño

    ¿No se inunda más?: así es el mapa de riesgo hídrico que muestra las zonas de Buenos Aires más vulnerables ante el Súper Niño
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Ley de propiedad privada:qué cambiaría en desalojos, expropiaciones y tierras rurales

Sesión en la Cámara de Diputados.

Javier Milei acusó públicamente al grupo Clarín en España

Diputados aprobó la Ley de Tierras y deberá volver al Senado

Con la presencia de Luis Barrionuevo, UTHGRA inauguró un nuevo Centro de Entrenamiento en Temperley

Economía

La actividad económica se estancó en agosto y cayó 1,7% en el último año, según el INDEC

Actividad económica, industria, NA

Crisis en la industria textil:la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Tras romper la barrera de los 700 puntos, el riesgo país cierra a la baja apoyado en la mejora de los bonos

El riesgo país rompió la barrera de los 700 puntos por primera vez en un año:los 8 factores que encendieron las alarmas

Internacionales

Donald Trump insultó a dos periodistas mujeres en la Casa Blanca:llamó “tonta” a una reportera de CNN y “estúpida” a otra de ABC News

El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras camina para abordar el Air Force One.

Usaron una identidad robada para importar 2.772 bachas y 543 radiadores de China, pero la CBP incautó todo

Midterm elections en USA:cuándo se vota y dónde hay que registrarse para participar en California, Nueva York, Florida y Texas

Zelenski dispuesto a ceder territorio de Ucrania a Rusia:“Es la forma real de poner fin a esta guerra”