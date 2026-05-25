Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 25 de mayo de 2026, 06:30
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San Antonio de los Cobres, en Salta.
San Antonio de los Cobres, en Salta. Foto: Ernesto Viajes y Turismo.

Si vivís en Salta o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo niebla, la jornada en Salta promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 25 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Salta

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 2 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noreste 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Salta se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 8 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Salta.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:55
Puesta del sol18:41
Horas de luz10h 46m
Fase lunarCreciente
Iluminación72%

Radar meteorológico – Salta

¿Cómo estará el tiempo hoy en Salta?

Para este 25 de mayo de 2026, el pronóstico en Salta indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Salta?

El sol sale hoy en Salta a las 07:55 y se pone a las 18:41, dando aproximadamente 10h 46m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Salta?

El índice UV máximo esperado para hoy en Salta es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Salta?

El pronóstico para hoy en Salta indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Salta?

Para este 25 de mayo de 2026, los vientos en Salta soplarán a una velocidad de 8 - 24 km/h.

Ubicación de Salta

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 22 km/h 0% Cubierto
02:00 Oeste 2 - 21 km/h 0% Cubierto
03:00 Noroeste 3 - 22 km/h 0% Cubierto
04:00 Norte 1 - 20 km/h 0% Niebla
05:00 Oeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
06:00 Sureste 4 - 20 km/h 0% Niebla
07:00 Oeste 3 - 16 km/h 0% Niebla
08:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 2 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Sureste 1 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Noreste 1 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 13° 13° Norte 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Este 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Este 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Este 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noreste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Noreste 6 - 17 km/h 0% Soleado
20:00 11° 11° Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.