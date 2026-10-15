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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
13°
Viento
Sureste 8 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Sur 10 - 28 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Suroeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:54
Puesta del sol19:45
Horas de luz12h 51m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:54 y se pone a las 19:45, dando aproximadamente 12h 51m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 11° Sur 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 11° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 10° Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 10° Sureste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 11° 10° Sureste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 11° Sureste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 10° Sur 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 11° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 12° Sur 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 14° Sur 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 15° Sur 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 16° Sureste 9 - 29 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 17° Sureste 8 - 28 km/h 0% Nubes y claros
15:00 20° 17° Sur 9 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 18° Sur 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 17° Sur 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 17° Sur 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 19° 15° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 15° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 14° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 14° Suroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 15° 13° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 12° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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