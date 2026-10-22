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Clima en San Juan: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (1.1 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

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Si vivís en San Juan o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 26°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Juan promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
26°
Viento
Sur 14 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
21°
Viento
Sur 21 - 41 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 21 - 42 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 1.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 26°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:46
Puesta del sol19:50
Horas de luz13h 4m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 26°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 06:46 y se pone a las 19:50, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 1.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 21 - 42 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 15° Sur 10 - 23 km/h 40% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 17° 15° Sur 9 - 19 km/h 70% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
03:00 16° 15° Sur 9 - 19 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 16° 15° Suroeste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 14° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Suroeste 3 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
07:00 15° 14° Suroeste 4 - 10 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 16° 14° Sur 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 15° Sur 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 19° 17° Sur 10 - 28 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 19° Sureste 8 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 22° 21° Sur 5 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 23° 22° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
14:00 25° 23° Sur 10 - 29 km/h 0% Soleado
15:00 25° 22° Sur 14 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 26° 23° Sur 13 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 26° 22° Sur 14 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 26° 22° Sur 17 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 25° 21° Sur 17 - 39 km/h 0% Soleado
20:00 23° 19° Sur 18 - 37 km/h 0% Nubes y claros
21:00 22° 18° Sur 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
22:00 21° 17° Sur 21 - 41 km/h 0% Cielo despejado
23:00 20° 16° Sur 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
24:00 19° 15° Sur 17 - 36 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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