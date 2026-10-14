Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en San Juan se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 9° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.1 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.

Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.