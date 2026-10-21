Pronóstico en San Juan: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 26° que se sentirá con más fuerza entre las 16h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 13° para este 21 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Juan: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 26°.
Viento: 19 - 44 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.
Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:47
|Puesta del sol
|19:49
|Horas de luz
|13h 2m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|77%
Radar meteorológico – San Juan
¿Cómo estará el clima hoy en San Juan?
Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en San Juan indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 26°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?
El sol sale hoy en San Juan a las 06:47 y se pone a las 19:49, dando aproximadamente 13h 2m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Juan?
El pronóstico para hoy en San Juan indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?
Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 19 - 44 km/h.
Ubicación de San Juan
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|14°
|Sureste 19 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|17°
|15°
|Sur 10 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|16°
|14°
|Sureste 7 - 20 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|15°
|14°
|Sur 6 - 17 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|14°
|13°
|Sur 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|14°
|12°
|Sureste 5 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|13°
|12°
|Sur 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|14°
|Sur 6 - 15 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|16°
|14°
|Sur 10 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|19°
|16°
|Sur 11 - 29 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|19°
|Sureste 11 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|22°
|19°
|Sureste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|23°
|20°
|Sureste 14 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|24°
|21°
|Sur 14 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|25°
|22°
|Sur 14 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|26°
|22°
|Sur 14 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|26°
|22°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|25°
|22°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|25°
|21°
|Sur 15 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|23°
|20°
|Suroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|23°
|20°
|Suroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|22°
|19°
|Suroeste 10 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|21°
|18°
|Sur 11 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|20°
|17°
|Sur 15 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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