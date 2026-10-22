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Clima en San Luis: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en San Luis se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Viajar al siglo XVIII en San Luis
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Si vivís en San Luis o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en San Luis promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Noroeste 12 - 28 km/h
Lluvia
60% 0.1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Suroeste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Luis se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:36
Puesta del sol19:44
Horas de luz13h 8m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – San Luis

¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?

El sol sale hoy en San Luis a las 06:36 y se pone a las 19:44, dando aproximadamente 13h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Luis?

El pronóstico para hoy en San Luis indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 17 - 33 km/h.

Ubicación de San Luis

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 15° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
02:00 16° 15° Norte 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Noreste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Norte 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 15° 13° Norte 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 12° Noroeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
07:00 14° 12° Noroeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
08:00 15° 13° Noroeste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 15° 14° Noroeste 12 - 28 km/h 60% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 17° 16° Noroeste 11 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 18° 17° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 17° Oeste 12 - 29 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 18° Oeste 13 - 30 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 20° 19° Suroeste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 21° Suroeste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
16:00 22° 20° Suroeste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 19° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 20° 19° Suroeste 13 - 31 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 18° Sur 13 - 28 km/h 0% Soleado
20:00 17° 16° Sur 11 - 25 km/h 0% Soleado
21:00 16° 15° Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 16° 14° Sureste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 14° Sureste 17 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 14° Sureste 17 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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