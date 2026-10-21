Pronóstico en San Luis: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Luis? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 25° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 21 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en San Luis: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en San Luis se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 21 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 2.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Luis.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:37
|Puesta del sol
|19:43
|Horas de luz
|13h 6m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|77%
Radar meteorológico – San Luis
¿Cómo estará el clima hoy en San Luis?
Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Luis?
El sol sale hoy en San Luis a las 06:37 y se pone a las 19:43, dando aproximadamente 13h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Luis?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Luis es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Luis?
El pronóstico para hoy en San Luis indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Luis?
Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en San Luis soplarán a una velocidad de 21 - 58 km/h.
Ubicación de San Luis
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|13°
|10°
|Este 17 - 58 km/h
|30% 1.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|02:00
|13°
|10°
|Este 21 - 40 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|13°
|11°
|Este 15 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|13°
|12°
|Noreste 8 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|12°
|Noreste 2 - 14 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|12°
|12°
|Suroeste 1 - 6 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|12°
|12°
|Sureste 2 - 4 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|15°
|14°
|Sureste 4 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|17°
|16°
|Sur 6 - 16 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|19°
|20°
|Noreste 2 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|21°
|19°
|Norte 14 - 32 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|22°
|19°
|Norte 19 - 43 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|23°
|21°
|Norte 17 - 41 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|22°
|Norte 13 - 36 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|24°
|23°
|Noroeste 12 - 31 km/h
|40% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|24°
|23°
|Norte 8 - 28 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|24°
|24°
|Noreste 5 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|23°
|21°
|Este 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|21°
|18°
|Este 20 - 37 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|19°
|17°
|Este 17 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|18°
|16°
|Este 20 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|18°
|15°
|Este 21 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|18°
|15°
|Noreste 17 - 38 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|17°
|16°
|Noreste 12 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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San Luis Clima en
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