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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 15 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 15 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
20°
Viento
Noreste 13 - 25 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Noreste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 19 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 21°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:33
Puesta del sol20:13
Horas de luz13h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación23%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:33 y se pone a las 20:13, dando aproximadamente 13h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 15 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 31 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Norte 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 6 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 3 - 5 km/h 0% Soleado
08:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 11° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 12° Suroeste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 14° Suroeste 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Oeste 1 - 13 km/h 0% Soleado
13:00 19° 19° Este 1 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 20° 19° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 20° 18° Noreste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 18° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 20° 17° Noreste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 16° Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 14° Noreste 14 - 27 km/h 0% Nubes y claros
20:00 15° 12° Noreste 11 - 25 km/h 0% Nubes y claros
21:00 13° 10° Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° Noreste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° Noreste 16 - 26 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° Noreste 15 - 26 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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