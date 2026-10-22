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Clima en Santa Cruz: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Si vivís en Santa Cruz o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Norte 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
14°
Viento
Noreste 20 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 12 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 31 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 15°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:18
Puesta del sol20:25
Horas de luz14h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:18 y se pone a las 20:25, dando aproximadamente 14h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 31 - 37 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 31 - 29 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 30 - 27 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 15 - 24 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 11 - 20 km/h 0% Soleado
07:00 Norte 11 - 17 km/h 0% Soleado
08:00 Norte 9 - 18 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Norte 11 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 11° Norte 12 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 13° Norte 11 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 14° 10° Norte 11 - 26 km/h 0% Soleado
14:00 14° 11° Norte 12 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 15° 11° Noreste 14 - 30 km/h 0% Soleado
16:00 14° 10° Noreste 17 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 14° Noreste 20 - 36 km/h 0% Soleado
18:00 13° Noreste 20 - 37 km/h 0% Soleado
19:00 12° Noreste 18 - 35 km/h 0% Soleado
20:00 10° Noreste 17 - 31 km/h 0% Soleado
21:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Soleado
22:00 Norte 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 3 - 19 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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