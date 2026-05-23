Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 23 de mayo de 2026, 06:30
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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.

El pronóstico para Santa Cruz este 23 de mayo de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 14 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Niebla
Viento
Noreste 8 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
Viento
Norte 7 - 15 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Oeste 4 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 14 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 7°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:20
Puesta del sol17:46
Horas de luz8h 26m
Fase lunarCreciente
Iluminación52%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:20 y se pone a las 17:46, dando aproximadamente 8h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 14 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 8 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noreste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Neblina
06:00 Noreste 8 - 13 km/h 0% Neblina
07:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 8 - 12 km/h 0% Niebla
10:00 Noreste 9 - 14 km/h 0% Niebla
11:00 Noreste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 13 - 24 km/h 0% Cubierto
14:00 Noreste 12 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 Norte 8 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 Norte 7 - 15 km/h 0% Cubierto
18:00 Norte 4 - 13 km/h 0% Cubierto
19:00 Noroeste 2 - 6 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
21:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
22:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
23:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.