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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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El pronóstico para Santa Cruz este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 17 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Noreste 16 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 13 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 17 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 21°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 17°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:35
Puesta del sol20:11
Horas de luz13h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:35 y se pone a las 20:11, dando aproximadamente 13h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 17 - 32 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 6 - 9 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 12° 11° Suroeste 1 - 11 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Este 2 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 16° 14° Noreste 7 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 17° 14° Noreste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 14° Noreste 15 - 30 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 13° Noreste 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 13° Noreste 17 - 32 km/h 0% Soleado
17:00 16° 12° Noreste 16 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 14° 11° Noreste 15 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 13° 10° Noreste 13 - 27 km/h 0% Soleado
20:00 11° Noreste 14 - 25 km/h 0% Soleado
21:00 10° Noreste 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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