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Pronóstico en Santa Cruz: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Noreste 19 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 19 - 31 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 19 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 12°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:20
Puesta del sol20:23
Horas de luz14h 3m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:20 y se pone a las 20:23, dando aproximadamente 14h 3m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 19 - 36 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 7 - 6 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 0 - 3 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 1 - 3 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 1 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Norte 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noreste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Noreste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° Noreste 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° Noreste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° Noreste 12 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° Noreste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° Noreste 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° Noreste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Noreste 19 - 36 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Soleado
20:00 Norte 19 - 34 km/h 0% Soleado
21:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 19 - 31 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 18 - 31 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 18 - 30 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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