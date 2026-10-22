Clima en Santa Fe: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 25°. Con un cielo chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso, el clima en Santa Fe promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 18° para este 22 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santa Fe se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 25°.
Viento: 18 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.
Mañana se esperan 25° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 21°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:15
|Puesta del sol
|19:19
|Horas de luz
|13h 4m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|85%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?
Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 25°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:15 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 13h 4m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 18 - 41 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|20°
|19°
|Este 15 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|19°
|19°
|Este 14 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|19°
|19°
|Este 12 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|19°
|18°
|Este 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|19°
|18°
|Este 14 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|19°
|18°
|Este 13 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|19°
|18°
|Este 14 - 24 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|08:00
|20°
|18°
|Este 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|21°
|21°
|Noreste 15 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|22°
|21°
|Noreste 18 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|22°
|22°
|Noreste 17 - 41 km/h
|70% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|23°
|23°
|Noreste 17 - 39 km/h
|80% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|13:00
|23°
|23°
|Noreste 15 - 37 km/h
|70% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|24°
|25°
|Noreste 16 - 35 km/h
|70% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|25°
|26°
|Noreste 12 - 36 km/h
|60% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|23°
|26°
|Sureste 5 - 26 km/h
|80% 1.6 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|17:00
|22°
|25°
|Suroeste 5 - 16 km/h
|80% 1.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|18:00
|21°
|25°
|Suroeste 1 - 16 km/h
|50% 1.4 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|21°
|24°
|Sureste 4 - 19 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|20:00
|21°
|23°
|Sureste 7 - 13 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|21°
|23°
|Sureste 11 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|21°
|22°
|Sureste 10 - 19 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|20°
|23°
|Este 7 - 16 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|20°
|22°
|Este 6 - 12 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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