Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Monumento a la Bandera.
Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar

El pronóstico para Santa Fe este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 13 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Norte 11 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
11°
Viento
Norte 12 - 20 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 18°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:17
Horas de luz10h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:41 y se pone a las 18:17, dando aproximadamente 10h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Soleado
09:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 10° Norte 3 - 12 km/h 0% Soleado
11:00 12° 12° Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Noroeste 10 - 23 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Noroeste 11 - 25 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Norte 13 - 27 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Norte 11 - 27 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Norte 7 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 13° 13° Norte 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 12° 12° Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
22:00 11° 11° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Norte 11 - 20 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.