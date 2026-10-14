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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Santa Fe este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 13°. Con vientos de 14 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Fe: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Sur 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
21°
Viento
Sur 14 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 14 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 21°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:24
Puesta del sol19:13
Horas de luz12h 49m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Fe?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 06:24 y se pone a las 19:13, dando aproximadamente 12h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 14 - 30 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 14° Sur 11 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 14° 14° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Sur 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 14° 13° Sur 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 14° 13° Sur 10 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 14° 13° Sur 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 14° 13° Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 15° 14° Sur 11 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 16° 15° Sur 13 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 18° 17° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 18° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 20° 19° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 18° Sur 12 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 20° 19° Sur 13 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 19° Sur 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 20° Sur 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 19° Sur 14 - 29 km/h 0% Nubes y claros
18:00 20° 19° Sur 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 19° 18° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 18° 17° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 16° Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 15° Sur 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 15° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Sur 9 - 20 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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