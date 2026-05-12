Pronóstico extendido para Santa Fe: qué esperar este 12 de mayo de 2026
Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 8° para este 12 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Santa Fe
Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 8° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:41
|Puesta del sol
|18:16
|Horas de luz
|10h 35m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|23%
Radar meteorológico – Santa Fe
¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?
Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?
El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:41 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santa Fe?
El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?
Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.
Ubicación de Santa Fe
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Norte 13 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|10°
|10°
|Norte 12 - 23 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|10°
|10°
|Norte 12 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|10°
|8°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|8°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|9°
|8°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|9°
|8°
|Norte 12 - 21 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|9°
|8°
|Norte 10 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|10°
|10°
|Norte 10 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|12°
|12°
|Norte 8 - 19 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|14°
|14°
|Noroeste 11 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|16°
|16°
|Noroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Noroeste 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|19°
|19°
|Noroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|19°
|19°
|Noroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|19°
|19°
|Noroeste 12 - 26 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|19°
|19°
|Noroeste 10 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|17°
|17°
|Noroeste 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|15°
|15°
|Noroeste 8 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|14°
|14°
|Noroeste 7 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|13°
|13°
|Noroeste 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|12°
|12°
|Oeste 4 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|12°
|12°
|Oeste 3 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|11°
|11°
|Norte 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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