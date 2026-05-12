Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
martes, 12 de mayo de 2026, 06:30
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Laguna de Melincué, en Santa Fe.
Laguna de Melincué, en Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe? Para este 12 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 12 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Soleado
10°
Viento
Norte 10 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
19°
Viento
Noroeste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Oeste 4 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 13 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 20°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:16
Horas de luz10h 35m
Fase lunarMenguante
Iluminación23%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 12 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:41 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 12 de mayo de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 13 - 27 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Norte 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
02:00 10° 10° Norte 12 - 23 km/h 0% Cielo despejado
03:00 10° 10° Norte 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Norte 10 - 21 km/h 0% Soleado
09:00 10° 10° Norte 10 - 19 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Norte 8 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Noroeste 11 - 24 km/h 0% Soleado
12:00 16° 16° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Noroeste 11 - 27 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Noroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
16:00 19° 19° Noroeste 12 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 19° 19° Noroeste 10 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Noroeste 7 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Noroeste 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Noroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Norte 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.