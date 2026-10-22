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Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 23° y una máxima de 34°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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Si vivís en Santiago del Estero o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 34°. Con un cielo cubierto, el clima en Santiago del Estero promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 23° para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
26°
Viento
Sureste 10 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
31°
Viento
Sur 20 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
27°
Viento
Sureste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 23° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 34°
Mínima: 23°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:33
Puesta del sol19:29
Horas de luz12h 56m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23° y una máxima de 34°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:33 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 12h 56m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 21 - 47 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 27° 28° Sureste 7 - 26 km/h 0% Cielo despejado
02:00 26° 27° Sureste 7 - 25 km/h 0% Cielo despejado
03:00 25° 26° Sureste 8 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 24° 26° Sur 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 24° 25° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 23° 25° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 23° 24° Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
08:00 24° 26° Sureste 10 - 22 km/h 0% Nubes y claros
09:00 26° 28° Sureste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 29° 31° Sureste 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 30° 32° Sureste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 32° 34° Sur 8 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 33° 34° Sur 11 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 33° 34° Sur 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 34° 34° Sur 14 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 31° 31° Sur 21 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 31° 30° Sur 20 - 46 km/h 0% Nubes y claros
18:00 30° 30° Sur 18 - 43 km/h 0% Nubes y claros
19:00 30° 30° Sur 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 29° 30° Sur 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
21:00 28° 29° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 27° 28° Sureste 11 - 24 km/h 0% Nubes y claros
23:00 26° 27° Sureste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 25° 27° Sureste 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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