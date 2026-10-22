Clima en Santiago del Estero: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 23° y llegará a una máxima de 34°.

Viento: 21 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 26°, lo ideal es ropa ligera, remera de manga corta y protector solar. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.

Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.