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Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero. Foto: NA
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El pronóstico para Santiago del Estero este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 12°. Con vientos de 15 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 12 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
21°
Viento
Sureste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 3 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 15 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 22°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:41
Puesta del sol19:24
Horas de luz12h 43m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:41 y se pone a las 19:24, dando aproximadamente 12h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 15 - 34 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 14° Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 15° 14° Sur 9 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 14° 13° Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 13° Sur 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 12° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 11° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 11° Sur 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 13° Sur 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 17° 15° Sur 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
10:00 18° 16° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 19° 17° Sur 15 - 34 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 17° Sur 15 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 18° Sureste 15 - 33 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 21° 19° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 19° Sur 15 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 20° Sureste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 21° 20° Sureste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 19° Sureste 12 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 19° Sureste 7 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 18° 19° Sureste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 19° Sureste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 18° 19° Sur 3 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 18° Suroeste 4 - 7 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 16° 17° Suroeste 5 - 9 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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