Pronóstico en Santiago del Estero: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santiago del Estero? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 33° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 20° para este 21 de octubre de 2026.
Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 33°.
Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.
Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 28°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:34
|Puesta del sol
|19:28
|Horas de luz
|12h 54m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|77%
Radar meteorológico – Santiago del Estero
¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?
Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 33°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?
El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:34 y se pone a las 19:28, dando aproximadamente 12h 54m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?
El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?
El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?
Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.
Ubicación de Santiago del Estero
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|23°
|23°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|23°
|22°
|Noreste 10 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|03:00
|23°
|21°
|Noreste 13 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|22°
|21°
|Noreste 12 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|22°
|20°
|Noreste 11 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|21°
|20°
|Noreste 10 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|21°
|20°
|Noreste 8 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|22°
|22°
|Noreste 7 - 16 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|24°
|24°
|Noreste 8 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|26°
|25°
|Noreste 8 - 22 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|27°
|27°
|Noreste 8 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|29°
|29°
|Este 8 - 25 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|30°
|30°
|Este 9 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|32°
|31°
|Noreste 9 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|32°
|32°
|Este 8 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|16:00
|32°
|32°
|Este 6 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|32°
|33°
|Este 5 - 20 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|32°
|31°
|Este 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|31°
|31°
|Este 11 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|30°
|30°
|Este 8 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|29°
|28°
|Este 13 - 27 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|27°
|27°
|Este 13 - 30 km/h
|0%
|Nubes y claros
|23:00
|27°
|26°
|Sureste 13 - 24 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|25°
|25°
|Sureste 16 - 31 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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Formosa Clima en
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Misiones Clima en
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Río Negro Clima en
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San Juan Clima en
San Luis Clima en
Santa Cruz Clima en
Santa Fe Clima en
S. del Estero Clima en
T. del Fuego Clima en
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