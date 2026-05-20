Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 20 de mayo de 2026, 06:30
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Puerto San Julián, Santa Cruz
Puerto San Julián, Santa Cruz

El pronóstico para Santa Cruz este 20 de mayo de 2026 indica una máxima de 10° y una mínima de . Con vientos de 20 - 34 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Santa Cruz

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 12 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
Viento
Oeste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 20 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 10°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol09:16
Puesta del sol17:49
Horas de luz8h 33m
Fase lunarCreciente
Iluminación20%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de mayo de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 09:16 y se pone a las 17:49, dando aproximadamente 8h 33m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 20 de mayo de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 20 - 34 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 19 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 20 - 32 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Oeste 18 - 32 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 14 - 23 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 12 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 12 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 14 - 22 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 17 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Oeste 18 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Oeste 19 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Oeste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Oeste 17 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 Oeste 13 - 29 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 10 - 21 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Oeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.