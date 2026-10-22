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Clima en Tierra del Fuego: cuál será la temperatura máxima este 22 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Tierra del Fuego o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 11°. Con un cielo cubierto, el clima en Tierra del Fuego promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Suroeste 12 - 33 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 9 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 19 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 11°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 0°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:06
Puesta del sol20:29
Horas de luz14h 23m
Fase lunarCreciente
Iluminación85%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 22 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:06 y se pone a las 20:29, dando aproximadamente 14h 23m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 22 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 19 - 34 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 19 - 6 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Suroeste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sur 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° Sur 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° Sur 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 10° Suroeste 8 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° Suroeste 11 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° Suroeste 12 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 12 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 Suroeste 11 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 Suroeste 12 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 10 - 31 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 9 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Suroeste 8 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Oeste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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