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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 14 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 16°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 14 de octubre de 2026 indica una máxima de 16° y una mínima de . Con vientos de 4 - 18 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noroeste 2 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sureste 2 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 4 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 16°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:26
Puesta del sol20:13
Horas de luz13h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación15%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:26 y se pone a las 20:13, dando aproximadamente 13h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 14 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 4 - 18 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noroeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Noroeste 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Noroeste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 1 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 2 - 14 km/h 0% Soleado
10:00 10° Noroeste 0 - 13 km/h 0% Soleado
11:00 12° 11° Sur 1 - 13 km/h 0% Soleado
12:00 13° 12° Sureste 1 - 13 km/h 0% Soleado
13:00 14° 13° Norte 1 - 14 km/h 0% Soleado
14:00 15° 13° Oeste 3 - 16 km/h 0% Soleado
15:00 15° 14° Oeste 3 - 18 km/h 0% Soleado
16:00 16° 14° Suroeste 2 - 16 km/h 0% Soleado
17:00 15° 14° Sureste 2 - 13 km/h 0% Soleado
18:00 15° 14° Sur 1 - 12 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 13° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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