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Pronóstico en Tierra del Fuego: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina.
Tierra del Fuego, la provincia más joven de Argentina. Foto: Unsplash.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tierra del Fuego? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará soleado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Sur 9 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 2 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 13 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 12°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:09
Puesta del sol20:27
Horas de luz14h 18m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:09 y se pone a las 20:27, dando aproximadamente 14h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 13 - 26 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 11 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 13 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noroeste 3 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noroeste 3 - 11 km/h 0% Soleado
07:00 Noroeste 3 - 10 km/h 0% Soleado
08:00 Oeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 4 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 4 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
12:00 Sur 5 - 20 km/h 0% Soleado
13:00 10° Sur 6 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 11° Sur 7 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 11° Sur 7 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 12° Sur 8 - 25 km/h 0% Soleado
17:00 11° Sur 9 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 11° Sur 9 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 10° Sur 7 - 24 km/h 0% Soleado
20:00 Sur 4 - 17 km/h 0% Soleado
21:00 Sur 4 - 11 km/h 0% Soleado
22:00 Sureste 2 - 10 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noreste 1 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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