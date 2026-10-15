Clima en Tucumán: cuál será la temperatura máxima este 15 de octubre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 6 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 13 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.

Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.