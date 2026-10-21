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Pronóstico en Tucumán: cómo estará el clima hoy, 21 de octubre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Tafí del Valle, un destino alejado del frío.
Tafí del Valle, un destino alejado del frío. Foto: Wikipedia.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán? Para este 21 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 27° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 17h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 21 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Suroeste 1 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
27°
Viento
Suroeste 8 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
21°
Viento
Noroeste 3 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 10 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 27°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:39
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación77%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 21 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 06:39 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 21 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 10 - 24 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 16° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 16° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noroeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Norte 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
08:00 16° 17° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 21° Suroeste 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
10:00 22° 23° Suroeste 3 - 15 km/h 0% Soleado
11:00 23° 24° Suroeste 3 - 17 km/h 0% Soleado
12:00 24° 26° Suroeste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Suroeste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 26° 27° Suroeste 6 - 22 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 28° Suroeste 7 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 28° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
17:00 27° 27° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Nubes y claros
18:00 26° 26° Oeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 25° Oeste 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 22° 24° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
21:00 22° 24° Oeste 5 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 21° 23° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 20° 22° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 20° 23° Noroeste 3 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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