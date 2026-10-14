Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026

Trofeo de la Copa Sudamericana. Foto: X @Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya cuenta con fecha y sede confirmadas. Boca Juniors, Vasco da Gama, Atlético Mineiro y Montevideo City Torque disputan las semifinales. Los dos equipos que consigan superar esta instancia se enfrentarán en un único partido para definir al nuevo campeón continental.

Aunque la CONMEBOL todavía debe comunicar el horario oficial, ya se conocen los principales detalles de una definición que volverá a disputarse en un estadio neutral.

Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026

La final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 está programada para el sábado 21 de noviembre de 2026. Aunque la fecha ya se encuentra confirmada, el organismo todavía no informó a qué hora comenzará el encuentro.

Llaves de la Copa Sudamericana. Foto: X @Sudamericana

Los detalles sobre el horario, la apertura de las puertas y las condiciones de acceso al estadio se conocerán más cerca del partido. Por ese motivo, los hinchas que tengan previsto viajar deberán seguir las comunicaciones oficiales de la organización.

Dónde se jugará la final de la Sudamericana

El escenario elegido es el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Será la primera vez que la ciudad colombiana reciba la final única de la competencia, formato que comenzó a utilizarse en 2019.

El estadio atraviesa trabajos de ampliación y remodelación de cara al evento. Entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, representantes de la CONMEBOL realizaron una visita técnica para verificar la infraestructura, los accesos y los espacios que utilizarán los equipos, aficionados, medios y delegaciones.

Barranquilla ya cuenta con antecedentes importantes dentro del certamen. En 2018 fue sede del partido de ida de la final entre Junior de Barranquilla y Athletico Paranaense, que terminó empatado 1-1. En aquella oportunidad todavía se utilizaba el formato de definición con encuentros de ida y vuelta.

La final de la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Foto: AFA

Qué equipos pueden jugar la final

Los finalistas saldrán de las series que disputan Boca Juniors ante Vasco da Gama y Atlético Mineiro frente a Montevideo City Torque. Los cuatro clubes buscan conseguir los dos pasajes disponibles para viajar a Colombia.

Las semifinales se juegan con partidos de ida y vuelta, mientras que el campeón se definirá en un único encuentro. Si la final termina empatada después de los 90 minutos, la definición continuará de acuerdo con el reglamento vigente de la competencia.

Cuándo salen a la venta las entradas para la final de la Sudamericana

La CONMEBOL habilitó un registro de interés para que los aficionados reciban información sobre la venta oficial de entradas. Sin embargo, completar el formulario no representa una compra, una reserva ni garantiza la disponibilidad de localidades.

La fecha de inicio de la venta, los precios, las categorías y el límite de entradas por persona serán anunciados próximamente. La organización recomienda adquirirlas únicamente mediante la plataforma oficial para evitar páginas o vendedores no autorizados.