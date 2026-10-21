MC Torque vs. Atlético Mineiro EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

MC Torque vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
27´ Saque de arco para Atlético Mineiro
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.
26´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Eduardo Agüero fue bloqueado por Renan Lodi.
25´ Saque de arco para Atlético Mineiro
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.
25´ ¡Tiro desviado de MC Torque!
Disparo de Gonzalo Montes y el remate se va afuera.
19´ ¡Atlético Mineiro se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Vitor Fernandes Chaves Teixeira fue bloqueado por Franco Torgnascioli.
18´ Saque de arco para Atlético Mineiro
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.
18´ ¡Tiro desviado de MC Torque!
Disparo de Franco Pizzichillo y el remate se va afuera.
18´ Saque de arco para Atlético Mineiro
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.
17´ ¡Tiro desviado de MC Torque!
Disparo de Facundo Silvera y el remate se va afuera.
17´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Esteban Obregón fue bloqueado por Vitor Fernandes Chaves Teixeira.
16´ Córner para MC Torque
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Montes.
16´ Saque de arco para MC Torque
Desde el fondo la pone en juego Franco Torgnascioli.
15´ ¡Tiro desviado de Atlético Mineiro!
Disparo de Maycon de Andrade Barberan y el remate se va afuera.
12´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Silvera fue bloqueado por Gabriel Delfim.
12´ Córner para MC Torque
Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Montes.
11´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Esteban Obregón fue bloqueado por Gabriel Delfim.
11´ Córner para MC Torque
Ejecuta el tiro de esquina Franco Pizzichillo.
0´ Saque de arco para Atlético Mineiro
Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Centenario, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de MC Torque y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Cristián Garay.
Formación confirmada de MC Torque
Titulares
- (1) Franco Torgnascioli
- (17) Eduardo Agüero
- (19) Diogo Guzmán
- (24) Gary Kagelmacher
- (3) Kevin Silva
- (26) Facundo Silvera
- (20) Gonzalo Montes
- (10) Esteban Obregón
- (5) Franco Pizzichillo
- (8) Pablo Siles
- (9) Salomón Rodríguez
Suplentes
- (13) Gastón Rodríguez
- (15) Ezequiel Busquets
- (2) Brian Gutiérrez
- (21) Nicolás Pérez
- (32) Sebastián Cáceres
- (23) Lucas Duré
- (27) José Tarán
- (7) Luka Andrade
- (11) Nahuel da Silva
- (18) Ramiro Lechini
- (16) Ignacio Molina
- (30) Juan Ignacio Quintana
Entrenador: Marcelo Méndez
Formación confirmada de Atlético Mineiro
Titulares
- (1) Gabriel Delfim
- (40) Vitão
- (21) Alan Franco
- (6) Renan Lodi
- (13) Lyanco
- (11) Bernard
- (15) Kevin Castaño
- (28) Tomás Cuello
- (8) Maycon
- (30) Victor Hugo
- (19) Reinier
Suplentes
- (31) Robert Alves
- (14) Vitor Hugo
- (2) Natanael
- (23) Ángelo Preciado
- (36) Kauã Pascini
- (39) Mamady Cissé
- (5) Alexsander
- (25) Tomás Pérez
- (17) Igor Gomes
- (3) Léo Duarte
- (27) Alan Minda
- (92) Dudu
Entrenador: Eduardo Domínguez
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de MC Torque y Atlético Mineiro?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de MC Torque vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. MC Torque recibe a Atlético Mineiro en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
MC Torque vs. Atlético Mineiro:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre MC Torque y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.