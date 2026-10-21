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MC Torque vs. Atlético Mineiro EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

Sigue en directo el partido entre MC Torque y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Redacción 26 Deportes
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Portada de Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana.
Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre MC Torque y Atlético Mineiro válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Centenario de Montevideo.

MC Torque vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

27´ Saque de arco para Atlético Mineiro

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.

26´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Eduardo Agüero fue bloqueado por Renan Lodi.

25´ Saque de arco para Atlético Mineiro

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.

25´ ¡Tiro desviado de MC Torque!

Disparo de Gonzalo Montes y el remate se va afuera.

19´ ¡Atlético Mineiro se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Vitor Fernandes Chaves Teixeira fue bloqueado por Franco Torgnascioli.

18´ Saque de arco para Atlético Mineiro

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.

18´ ¡Tiro desviado de MC Torque!

Disparo de Franco Pizzichillo y el remate se va afuera.

18´ Saque de arco para Atlético Mineiro

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.

17´ ¡Tiro desviado de MC Torque!

Disparo de Facundo Silvera y el remate se va afuera.

17´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Esteban Obregón fue bloqueado por Vitor Fernandes Chaves Teixeira.

16´ Córner para MC Torque

Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Montes.

16´ Saque de arco para MC Torque

Desde el fondo la pone en juego Franco Torgnascioli.

15´ ¡Tiro desviado de Atlético Mineiro!

Disparo de Maycon de Andrade Barberan y el remate se va afuera.

12´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Silvera fue bloqueado por Gabriel Delfim.

12´ Córner para MC Torque

Ejecuta el tiro de esquina Gonzalo Montes.

11´ ¡MC Torque se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Esteban Obregón fue bloqueado por Gabriel Delfim.

11´ Córner para MC Torque

Ejecuta el tiro de esquina Franco Pizzichillo.

0´ Saque de arco para Atlético Mineiro

Desde el fondo la pone en juego Gabriel Delfim.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Centenario, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de MC Torque y Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Cristián Garay.

Formación confirmada de MC Torque

Titulares

  • (1) Franco Torgnascioli
  • (17) Eduardo Agüero
  • (19) Diogo Guzmán
  • (24) Gary Kagelmacher
  • (3) Kevin Silva
  • (26) Facundo Silvera
  • (20) Gonzalo Montes
  • (10) Esteban Obregón
  • (5) Franco Pizzichillo
  • (8) Pablo Siles
  • (9) Salomón Rodríguez

Suplentes

  • (13) Gastón Rodríguez
  • (15) Ezequiel Busquets
  • (2) Brian Gutiérrez
  • (21) Nicolás Pérez
  • (32) Sebastián Cáceres
  • (23) Lucas Duré
  • (27) José Tarán
  • (7) Luka Andrade
  • (11) Nahuel da Silva
  • (18) Ramiro Lechini
  • (16) Ignacio Molina
  • (30) Juan Ignacio Quintana

Entrenador: Marcelo Méndez

Formación confirmada de Atlético Mineiro

Titulares

  • (1) Gabriel Delfim
  • (40) Vitão
  • (21) Alan Franco
  • (6) Renan Lodi
  • (13) Lyanco
  • (11) Bernard
  • (15) Kevin Castaño
  • (28) Tomás Cuello
  • (8) Maycon
  • (30) Victor Hugo
  • (19) Reinier

Suplentes

  • (31) Robert Alves
  • (14) Vitor Hugo
  • (2) Natanael
  • (23) Ángelo Preciado
  • (36) Kauã Pascini
  • (39) Mamady Cissé
  • (5) Alexsander
  • (25) Tomás Pérez
  • (17) Igor Gomes
  • (3) Léo Duarte
  • (27) Alan Minda
  • (92) Dudu

Entrenador: Eduardo Domínguez

Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién transmite el partido de MC Torque y Atlético Mineiro?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de MC Torque vs. Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. MC Torque recibe a Atlético Mineiro en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

MC TorqueAtlético MineiroCopa SudamericanaFútbol
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